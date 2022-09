Fagnani | parole inaspettate su Signorini e vita privata con Enrico Mentana

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Siamo abituati a vederla nelle vesti di intervistatrice che fa cadere le maschere e indaga sul privato delle sue Belve, ma questa volta è stata Francescaa raccontarsi. In un’intervista rilasciata a Leggo la giornalista ha parlato del suo rapporto con. “Se conè una maratona a due? Ma quale maratona. Io parlerei di lavoro tutto il giorno, lui arriva a casa e stacca. Io guarderei solo programmi di informazione, lui film. Se sono gelosa e prepotente? Prepotente sempre (non solo in amore). Gelosa all’inizio, poi mi passa”. Laaveva parlato della sua gelosia anche a Vanity Fair: “L’amore? La verità è che l’altra persona diventa una parte indispensabile di te. Un braccio, un rene. Diventa qualcosa di viscerale, diventa famiglia. Se sono gelosa? Soprattutto all’inizio: ...

...presenza di Pamela Prati al GF Vip 7 si rincorrono le indiscrezioni che fanno da sfondo alle... Era stata proprio Prati, durante l'intervista rilasciata a Francescaper Belve a confermare ...Ledi Adriana Volpe. Il ritorno di Adriana Volpe in tv dopo l'esperienza reality è stato ... quel che è certo è che in studio prima Alberto Matano, poi Francescae soprattutto un'...Il giornalista ha aperto la nuova edizione de La vita in diretta parlando della separazione più chiacchierata del momento ...Il conduttore ha affermato che ovviamente si occuperà della coppia nel corso della trasmissione, utilizzando però il massimo riguardo per tutelare proprio i tre ragazzi Il Corriere della Sera ha pubbl ...