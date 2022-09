E' morta Daniela Volponi | fu la Toffee di Vasco Rossi | si indaga per omicidio stradale

infoitinterno : Daniela Volponi morta: chi era, musa di Vasco Rossi, Toffee, incidente - ParliamoDiNews : Lutto per Vasco Rossi, è morta investita Daniela: ha ispirato la sua canzone Toffee #07Settembre #Attualità… - Piergiulio58 : È morta in un incidente stradale Daniela Volponi, era la Toffee della canzone di Vasco Rossi. - 76Patrizio : Daniela Volponi morta: chi era, musa di Vasco Rossi, Toffee, incidente - infoitinterno : È morta Daniela Volponi, era la Toffee della canzone di Vasco Rossi -

Da www.leggo.it toffee e vasco rossi 1dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce.Volponi aveva 57 anni e per tutti ad Ancona era nota come 'Toffee', per la passione sfrenata per Vasco Rossi. ...Era una storica fan di Vasco Rossi la donnastamattina a Falconara perché investita da un'automobile mentre attraversava sulle strisce. Si chiamavaVolponi, 57 anni (58 li avrebbe compiuti a novembre), ma tutti la conoscevano come ...La Procura di Ancona non ha disposto l'autopsia sul corpo di Daniela Volponi, 57 anni, morta ieri a Falconara (Ancona) dopo essere stata investita sulle strisce pedonali sulla Flaminia all'altezza del ...La Procura di Ancona non ha disposto un'autopsia sul corpo di Daniela Volponi, 57 anni, morta ieri a Falconara (Ancona) dopo essere stata investita sulle strisce pedonali sulla Flaminia all'altezza de ...