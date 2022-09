fisco24_info : Dialuce (Enea), ora consumo consapevole, è una nuova era: Cambia lo stile di vita: cala la bolletta, migliora l'amb… - immergasitalia : RT @ENEAOfficial: #misure #pianonazionale #Energia, varato il Piano nazionale di #contenimento dei #consumi di #gas naturale. Gilberto #Dia… - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: #misure #pianonazionale #Energia, varato il Piano nazionale di #contenimento dei #consumi di #gas naturale. Gilberto #Dia… - ItalyforClimate : RT @ENEAOfficial: #misure #pianonazionale #Energia, varato il Piano nazionale di #contenimento dei #consumi di #gas naturale. Gilberto #Dia… - MaxPiach : RT @ENEAOfficial: #misure #pianonazionale #Energia, varato il Piano nazionale di #contenimento dei #consumi di #gas naturale. Gilberto #Dia… -

Agenzia ANSA

"Si apre ora una nuova era, quella del consumo consapevole". A segnare un cambiamento di comportamenti che diventerà storico è Gilberto, il presidente di, l'ente che ha collaborato alla messa a punto del piano di risparmio di energia del ministro Cingolani. "Stiamo prendendo coscienza che l'energia come l'acqua sono ...Sono questi i numeri che Gilberto, il presidente dell', ha riferito in un'intervista al Corriere della Sera. Termosifoni: la proposta di Cingolani Nelle ore in cui il Ministro alla ... Dialuce (Enea), ora consumo consapevole, è una nuova era - Economia