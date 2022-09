“Così grande e bella”. Guendalina Canessa e Daniele Interrante, ecco oggi la figlia Chloe (Di mercoledì 7 settembre 2022) Guendalina Canessa, la figlia Chloe è bellissima. Frutto dell’amore tra Guendalina e Daniele Interrante, Chloe ha compiuto 12 anni e ha cominciato la seconda media. Orgoglio di mamma e papà, Chloe è una bellissima ragazza e Guendalina non poteva che dedicarle un post nel suo primo giorno di scuola. Guendalina Canessa, la figlia Chloe conquista il cuore di tutti i fan. Un video condiviso sul profilo Instagram mostra a tutti l’orgoglio di mamma. La straordinaria bellezza della figlia di Canessa e Daniele Interrante lascia senza parole. Guendalina ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022), laè bellissima. Frutto dell’amore traha compiuto 12 anni e ha cominciato la seconda media. Orgoglio di mamma e papà,è una bellissima ragazza enon poteva che dedicarle un post nel suo primo giorno di scuola., laconquista il cuore di tutti i fan. Un video condiviso sul profilo Instagram mostra a tutti l’orgoglio di mamma. La straordinaria bellezza delladilascia senza parole....

Pontifex_it : Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avviene pe… - sandrogozi : Grande entusiasmo per #ItaliaSulSerio @RenewEurope ????#Italia ???? ieri sera a #Parigi! Grazie a tutte e tutti per la… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di @arekmilik9: «Questo è un momento speciale nella mia vita. Giocar… - AleLin64 : Non sarei stata così accomodante con un ciglione del genere!!! Bella risposta!!! GRANDE DONNA!!! ????????????????????????????????????… - Labellasospesa : RT @Ty_il_nano: Raga sentite questa: Tutti con i capelli a zero uomini e donne e bambini così risparmiamo di bolletta elettrica per asciuga… -