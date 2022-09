Contro il Cagliari il Benevento ritrova Aureliano: sarà la diciassettesima volta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sarà Gianluca Aureliano di Bologna a dirigere il confronto tra il Benevento e il Cagliari in programma sabato alle ore 14 al Ciro Vigorito. Il direttore di gara emiliano ha incrociato la strada della Strega ben 16 volte in carriera con bilancio sfavorevole per i colori giallorossi: cinque successi, cinque pareggi e sei sconfitte. L’ultimo precedente si riferisce al campionato di serie A 2020/21, 1-1 con la Sampdoria al Vigorito nel girone di ritorno. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Mondin e Yoshikawa, il IV uomo sarà Cavaliere. Al Var agiranno Massimi e Di Vuolo, quest’ultimo nel ruolo di assistente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGianlucadi Bologna a dirigere il confronto tra ile ilin programma sabato alle ore 14 al Ciro Vigorito. Il direttore di gara emiliano ha incrociato la strada della Strega ben 16 volte in carriera con bilancio sfavorevole per i colori giallorossi: cinque successi, cinque pareggi e sei sconfitte. L’ultimo precedente si riferisce al campionato di serie A 2020/21, 1-1 con la Sampdoria al Vigorito nel girone di ritorno. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Mondin e Yoshikawa, il IV uomoCavaliere. Al Var agiranno Massimi e Di Vuolo, quest’ultimo nel ruolo di assistente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

