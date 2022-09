CM.com – LIVE Napoli-Liverpool: c’è Osimhen, Klopp punta su Firmino | Primapagina (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 19:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo un anno di assenza, il Napoli torna a calcare il massimo palcoscenico europeo e lo farà subito affrontando il LIVErpool, vice campioni d’Europa. Esordio casalingo per la squadra di Spalletti, che avrà bisogno anche del supporto dello stadio Maradona per provare a superare questa complicata sfida. Il LIVErpool arriva a questa gara non avendo iniziato al meglio la stagione, solo due vittorie nelle prime 6 partite di Premier League. LE SCELTE – Osimhen sarà regolarmente in campo nonostante il problema muscolare avuto negli ultimi giorni. Recupero importante per Spalletti che affiancherà al nigeriano Kvaratskhelia e Politano. Nessuna sorpresa in difesa e a centrocampo ad eccezione di OLIVEra, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 19:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo un anno di assenza, iltorna a calcare il massimo palcoscenico europeo e lo farà subito affrontando ilrpool, vice campioni d’Europa. Esordio casalingo per la squadra di Spalletti, che avrà bisogno anche del supporto dello stadio Maradona per provare a superare questa complicata sfida. Ilrpool arriva a questa gara non avendo iniziato al meglio la stagione, solo due vittorie nelle prime 6 partite di Premier League. LE SCELTE –sarà regolarmente in campo nonostante il problema muscolare avuto negli ultimi giorni. Recupero importante per Spalletti che affiancherà al nigeriano Kvaratskhelia e Politano. Nessuna sorpresa in difesa e a centrocampo ad eccezione di Ora, ...

