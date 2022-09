Cara Giorgia, ti scrivo… Lettera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inviata da Giorgio Mottola - Cara Giorgia Meloni ti scrivo così ti distraggo un po' dalle frasi fatte e dalle tante promesse che accompagnano questa campagna elettorale quando si parla di Scuola. Pur dandoti atto che, su molti aspetti, ti sei tenuta lontana da quel “libro dei sogni” che molti politici ipotizzano ben sapendo che sogni erano e sogni resteranno, ti invito ad una seria riflessione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inviata da Giorgio Mottola -Meloni ti scrivo così ti distraggo un po' dalle frasi fatte e dalle tante promesse che accompagnano questa campagna elettorale quando si parla di Scuola. Pur dandoti atto che, su molti aspetti, ti sei tenuta lontana da quel “libro dei sogni” che molti politici ipotizzano ben sapendo che sogni erano e sogni resteranno, ti invito ad una seria riflessione L'articolo .

orizzontescuola : Cara Giorgia, ti scrivo… Lettera - ombrello_giallo : RT @leragazzestanno: @giorgiasoleri Giorgia mia cara le tue poesie sono cringe e vengono criticate non perché parlano di sesso, vengono cri… - GiuliaTulla : RT @FabrizioDelpret: “Due genitori è meglio”, ha detto la Meloni a Trapanese, padre adottivo gay di una bimba Down. “Du is megl che uan”, c… - BeppeDiRiso : @JozeJechich_JJ Eh si‘ cara Giorgia, lui e l‘altro, l‘erotomane con grave demenza senile. E il bello é che ti posso… - FelipeVaguera : @RaiPortaaPorta Cara Giorgia , non vedo l'ora di votarla il 25 settembre . -