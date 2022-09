“Benvenuto Alessandro”. Fiocco azzurro per il vip: papà per la prima volta. E “uomo più felice del mondo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora una lieta notizia arrivata in queste ore e che riguarda il gossip più bello. Juan Musso è diventato finalmente papà e questo annuncio segue quello fatto dal sito People, che ha riferito della gravidanza di Behati Prinsloo e della nuova paternità in arrivo per il cantante Adam Levine. Ora, con tantissime foto pubblicate sul profilo di entrambi i neo genitori, è stato comunicato a tutti i fan l’avvenuto parto della ragazza. Che stava aspettando ovviamente questo momento da nove lunghi mesi. Juan Musso è diventato papà, ma grandissima gioia è arrivata ovviamente anche dalla neo mamma, che sui social oltre a pubblicare le istantanee commoventi ha scritto: “Il mio cuore ha fatto diecimila capriole contemporaneamente: sono mamma. Grazie a Juan per essere semplicemente l’amore della mia vita. Grazie alle ostetriche dell’ospedale di Bergamo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora una lieta notizia arrivata in queste ore e che riguarda il gossip più bello. Juan Musso è diventato finalmentee questo annuncio segue quello fatto dal sito People, che ha riferito della gravidanza di Behati Prinsloo e della nuova paternità in arrivo per il cantante Adam Levine. Ora, con tantissime foto pubblicate sul profilo di entrambi i neo genitori, è stato comunicato a tutti i fan l’avvenuto parto della ragazza. Che stava aspettando ovviamente questo momento da nove lunghi mesi. Juan Musso è diventato, ma grandissima gioia è arrivata ovviamente anche dalla neo mamma, che sui social oltre a pubblicare le istantanee commoventi ha scritto: “Il mio cuore ha fatto diecimila capriole contemporaneamente: sono mamma. Grazie a Juan per essere semplicemente l’amore della mia vita. Grazie alle ostetriche dell’ospedale di Bergamo per ...

Atalanta_BC : Benvenuto Alessandro! ???? Congratulazioni a mamma Anna e papà Juan! ?? Welcome Alessandro! ?? Congratulations to mum… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: Benvenuto Alessandro! ???? Congratulazioni a mamma Anna e papà Juan! ?? Welcome Alessandro! ?? Congratulations to mum Anna an… - Omar59417381 : RT @Atalanta_BC: Benvenuto Alessandro! ???? Congratulazioni a mamma Anna e papà Juan! ?? Welcome Alessandro! ?? Congratulations to mum Anna an… - martie_scwzbs : RT @Atalanta_BC: Benvenuto Alessandro! ???? Congratulazioni a mamma Anna e papà Juan! ?? Welcome Alessandro! ?? Congratulations to mum Anna an… - parado_nobailao : RT @Atalanta_BC: Benvenuto Alessandro! ???? Congratulazioni a mamma Anna e papà Juan! ?? Welcome Alessandro! ?? Congratulations to mum Anna an… -