Vlasic affonda il Lecce | il Torino vince 1-0

(Di martedì 6 settembre 2022) Bella vittoria delche riscatta il ko contro l`Atalanta e si riporta nelle posizioni di vertice a quota 10. Ilesce sconfitto 1-0 con onore all`Olimpico. Partenza lanciata del Toro che sfiora il vantaggio con Pellegri e Radonjic. Ilrisponde con Banda. Sul finire del primo tempo arriva il gol partita diche batte Falcone in diagonale. Pellegri segna ma il gol viene annullato per fuorigioco, Vojvoda sfiora il 2-0 evitato da una gran parata di FalconeQuinta Giornata: Fiorentina-Juventus 1-1, Milan-Inter 3-2, Lazio-Napoli 1-2, Cremonese-Sassuolo 0-0, Spezia-Bologna 2-2, Hellas Verona-Sampdoria 2-1, Udinese-Roma 4-0, Monza-Atalanta 0-2, Salernitana-Empoli 2-2,1-0.Classifica: Atalanta 13, Milan, Napoli 11, Atalanta, Roma, Udinese, ...

Basta una rete di Vlasic al Torino per superare il Lecce 1-0 in casa e portarsi così a dieci punti in classifica, al quarto posto e in piena zona Europa. Nel posticipo del lunedì della quinta giornata ...Tre gol di Koopmeiners permettono ai nerazzurri di agganciare in vetta la Roma a 10 punti. Prima della gara emozione per il saluto a Ilicic: «Per quei tocchi così magici che ci hanno fatto venire i br ...