Uno studio rivela che la birra fa bene alle ossa (Di martedì 6 settembre 2022) La birra aiuta a rendere le ossa più sane. Lo conferma uno studio condotto dal dipartimento di biotecnologia chimica e farmacia dell’Università di Siena e pubblicato sul Journal of Functional Food, secondo cui, consumata in dosi non eccessive, la celebre bevanda analcolica ha degli effetti benefici sul nostro scheletro.In particolare la birra, secondo la ricerca, aiuta a prevenire patologie come l’osteoporosi e l’artrosi, grazie al silicio, che agisce positivamente sul metabolismo delle cellule ossee e cartilaginee.La dottoressa Annalisa Santucci, una delle autrici dello studio, ha spiegato che la birra è stata usata per la prima volta in esperimenti scientifici, allo stesso modo in cui si fa con i farmaci, ovvero studiando in laboratorio gli effetti molecolari sulle ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Laaiuta a rendere lepiù sane. Lo conferma unocondotto dal dipartimento di biotecnologia chimica e farmacia dell’Università di Siena e pubblicato sul Journal of Functional Food, secondo cui, consumata in dosi non eccessive, la celebre bevanda analcolica ha degli effettifici sul nostro scheletro.In particolare la, secondo la ricerca, aiuta a prevenire patologie come l’osteoporosi e l’artrosi, grazie al silicio, che agisce positivamente sul metabolismo delle cellule ossee e cartilaginee.La dottoressa Annalisa Santucci, una delle autrici dello, ha spiegato che laè stata usata per la prima volta in esperimenti scientifici, allo stesso modo in cui si fa con i farmaci, ovvero studiando in laboratorio gli effetti molecolari sulle ...

