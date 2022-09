Sinner si è qualificato ai quarti di finale gli Us Open (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Vittoria per Jannik Sinner agli Us Open di New York. L'italiano, numero 13 del mondo, al termine di una battaglia batte al quinto set il bielorusso numero 73 del ranking Ilya Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3. Per Sinner storico passaggio ai quarti. Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Vittoria per Jannikagli Us Open di New York. L'italiano, numero 13 del mondo, al termine di una battaglia batte al quinto set il bielorusso numero 73 del ranking Ilya Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3. Perstorico passaggio ai

