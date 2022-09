Seversin trama puntata 15 del 07 Settembre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) La bugia d’amore raccontata senza pensare alla fine si trasforma in un divieto d’amore, mettendo nei guai sia Tolga che Asya. Asya inizia ad avere difficoltà quando Tolga lascia la serie e i suoi lavori vengono cancellati uno per uno. Quando Asya, che dovrebbe essere al suo fianco in questi tempi difficili, deve comportarsi in modo distaccato, L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di martedì 6 settembre 2022) La bugia d’amore raccontata senza pensare alla fine si trasforma in un divieto d’amore, mettendo nei guai sia Tolga che Asya. Asya inizia ad avere difficoltà quando Tolga lascia la serie e i suoi lavori vengono cancellati uno per uno. Quando Asya, che dovrebbe essere al suo fianco in questi tempi difficili, deve comportarsi in modo distaccato, L'articolo proviene da MediaTurkey.

MEDIATURKEYSOAP : Seversin trama puntata 15 del 07 Settembre 2022 - IlyRedPassion : E anche il secondo Fragment promette tutto fuorché una puntata tranquilla e con dell’amore ennesimo drama o svolta… - lapinessafrancy : Questa serie mi piace davvero tanto per la trama, la chimica fra i personaggi lascia decisamente un po' a desiderare #Seversin - lapinessafrancy : Hanno dato una bella svolta alla trama, se non fanno cavolate, secondo me sarà davvero interessante #Seversin - IlyRedPassion : Che serpe che serpe che serpe Seline rubato il telefono a Tolga è una trama un po’ tirata per i capelli con la tec… -