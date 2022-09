Salvini all’attacco: No alla Meloni su immunità e immigrati (Di martedì 6 settembre 2022) Una cosa è certa nell’ambito della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni politiche del prossimo 25 dicembre: se Giorgia Meloni punta a rassicurare gli ambienti politici ed economici americani e dell’Unione Europea su tutti i temi d’attualità – a partire dai rapporti con la Russia e le relative sanzioni – Matteo Salvini sceglie di picchiare duro e smarcarsi il più possibile dall’alleato forte, tenendo alta la bandiera sovranista e alzando i toni sulle questioni identitarie. Dopo il No alle sanzioni alla Russia esibito al forum Ambrosetti di Cernobbio, il leader leghista ha continuato ad assestare fendenti alla Meloni durante la prosecuzione del suo tour elettorale. Scostamento di bilancio “Su un intervento immediato la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni: da buon ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Una cosa è certa nell’ambito della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni politiche del prossimo 25 dicembre: se Giorgiapunta a rassicurare gli ambienti politici ed economici americani e dell’Unione Europea su tutti i temi d’attualità – a partire dai rapporti con la Russia e le relative sanzioni – Matteosceglie di picchiare duro e smarcarsi il più possibile dall’alleato forte, tenendo alta la bandiera sovranista e alzando i toni sulle questioni identitarie. Dopo il No alle sanzioniRussia esibito al forum Ambrosetti di Cernobbio, il leader leghista ha continuato ad assestare fendentidurante la prosecuzione del suo tour elettorale. Scostamento di bilancio “Su un intervento immediato la vedo in maniera diversa da Draghi e: da buon ...

