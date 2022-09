Sale la tensione tra le due Coree

Leggi su panorama

(Di martedì 6 settembre 2022) Continuano a preoccupare le attività della Corea del Nord. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Seul, Kim Sung-han, ha incontrato giovedì a Honolulu gli omologhi di Stati Uniti e Giappone, Jake Sullivan e Takeo Akiba. Durante l’incontro, si è affrontato anche il tema dei test nucleari condotti da Pyongyang. “I tre hanno discusso del loro impegno congiunto per la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e hanno condannato il continuo sviluppo da parte della Repubblica popolare di Corea dei suoi programmi di missili balistici e armi di distruzione di massa e l'aggressione russa in Ucraina”, si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca. “Gli Stati Uniti”, prosegue il comunicato, “hanno riaffermato i loro impegni di alleanza ferrea sia nei confronti della Repubblica di Corea che del Giappone, compreso l'impegno a estendere la deterrenza a entrambi i Paesi e hanno ...