Russia, emigrati più di 400mila russi in primo semestre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Circa 419.000 persone hanno lasciato la russia nella prima metà del 2022, il doppio rispetto all'anno precedente. Lo riporta l'agenzia di statistica russa Rosstat non ha specificato la nazionalità di coloro che sono emigrati. Dati che mostrano anche che, per la prima volta nella storia recente, il numero di persone che hanno lasciato il Paese è superiore a quello degli immigrati (322.000 persone). La russia attrae tradizionalmente immigrati dalle ex repubbliche sovietiche. Quest'anno, tuttavia, il movimento è andato nella direzione opposta, con 369.000 persone che hanno lasciato la russia per gli ex Stati sovietici e solo 295.000 sono entrate in russia da questi Paesi. Quasi 80.000 persone hanno scelto l'Ucraina come ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) Circa 419.000 persone hanno lasciato lanella prima metà del, il doppio rispetto all'anno precedente. Lo riporta l'agenzia di statistica russa Rosstat non ha specificato la nazionalità di coloro che sono. Dati che mostrano anche che, per la prima volta nella storia recente, il numero di persone che hanno lasciato il Paese è superiore a quello degli immigrati (322.000 persone). Laattrae tradizionalmente immigrati dalle ex repubbliche sovietiche. Quest'anno, tuttavia, il movimento è andato nella direzione opposta, con 369.000 persone che hanno lasciato laper gli ex Stati sovietici e solo 295.000 sono entrate inda questi Paesi. Quasi 80.000 persone hanno scelto l'Ucraina come ...

Matteo20979425 : @didimanonegra @MarioMufalli @GiusPecoraro @elevisconti Cosa centra che i nostri antenati non sono emigrati in Russ… - didimanonegra : @MarioMufalli @GiusPecoraro @elevisconti con una lievissima differenza i nostri nonni non sono emigrati in russia d… - AucielloM : @bravimabasta Non c’è niente da fare, lui ha a cuore solo il bene degli italiani… emigrati in Russia. - Biagiothai : RT @frank9you: @Lucy_simplyLucy @ImolaOggi tutti i leader musulmani laici dovevano essere eliminati,con 2 ci riuscirono,Saddam Hussein,Ghed… - frank9you : @Lucy_simplyLucy @ImolaOggi tutti i leader musulmani laici dovevano essere eliminati,con 2 ci riuscirono,Saddam Hus… -