Renzi: "Reddito di cittadinanza non funziona, noi gli unici a non votarlo" (Di martedì 6 settembre 2022) “Oggi vogliono tutti abolire o modificare il Reddito di cittadinanza, perché non funziona". Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi un video su Tiktok. "Qual è l'alternativa? Il jobs act, 1 milione 300 mila... Leggi su today (Di martedì 6 settembre 2022) “Oggi vogliono tutti abolire o modificare ildi, perché non". Lo afferma il leader di Italia viva Matteoun video su Tiktok. "Qual è l'alternativa? Il jobs act, 1 milione 300 mila...

zazoomblog : Renzi: Reddito di cittadinanza non funziona noi gli unici a non votarlo - #Renzi: #Reddito #cittadinanza - NicolaIndelica6 : RICORDATE ITALIANI CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA PER LA MELONI SALVINI BERLUSCONI RENZI E UN PROBLEMA ENORME I 7 O… - tebaldi_andrea : Giuseppe #Conte attacca il #Governo sul #caro #bollette. '#Centrodestra e #Renzi aggrediscono i poveri sul #Reddito… - TrendOnline : Giuseppe #Conte attacca il #Governo sul #caro #bollette. '#Centrodestra e #Renzi aggrediscono i poveri sul #Reddito… - mecudiii : @di_reddito Renzi, più furbo di Calenda, ha mandato avanti Calenda. -