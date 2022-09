Psg-Juventus, Rabiot: “Avremmo potuto pareggiare, sono arrabbiato” (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta arrivata in Champions League contro la sua ex squadra, il Psg. Ecco le sue parole: “Abbiamo iniziato male il primo tempo, soffrendo nei primi 20 minuti e con il baricentro basso. Nella ripresa ci siamo comportati bene e Avremmo potuto sfruttare le occasioni per fare il 2-2. sono un po’ arrabbiato per i due gol presi troppo presto, che hanno indirizzato un po’ la partita. Nei secondi 45 minuti abbiamo creato diverse occasioni. Adesso c’è da lavorare e pensare ai prossimi appuntamenti. Ci vuole tempo per trovare il modulo giusto e i giocatori che stanno bene sul campo. Penso che stasera abbiamo fatto molto meglio delle precedenti partite di campionato. Purtroppo quando ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrocampista francese della, Adrien, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta arrivata in Champions League contro la sua ex squadra, il Psg. Ecco le sue parole: “Abbiamo iniziato male il primo tempo, soffrendo nei primi 20 minuti e con il baricentro basso. Nella ripresa ci siamo comportati bene esfruttare le occasioni per fare il 2-2.un po’per i due gol presi troppo presto, che hanno indirizzato un po’ la partita. Nei secondi 45 minuti abbiamo creato diverse occasioni. Adesso c’è da lavorare e pensare ai prossimi appuntamenti. Ci vuole tempo per trovare il modulo giusto e i giocatori che stanno bene sul campo. Penso che stasera abbiamo fatto molto meglio delle precedenti partite di campionato. Purtroppo quando ...

