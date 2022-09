Piervittorio Pozzo | “I Mondiali di mio nonno sono andati nel dimenticatoio”

(Di martedì 6 settembre 2022) Vittorioè il leggendario commissario tecnico azzurro, ex tenente degli alpini, che alla guida della Nazionale vinse idel ’34 e del ’38 ma anche le Olimpiadi del ’36 e la Coppa Internazionale nel ’30 e nel ’35., 70 anni, è il nipote di Vittorioe ha rilasciato una lunga intervista a il Giornale in cui “denuncia” la censura che grava sulle imprese del. «Su quelle celebri imprese sportive incombe un cono d’ombra, causato da un pregiudizio ideologico … Il problema è di ordine culturale. I ragazzi di oggi conoscono solo ivinti nel 1982 e nel 2006 e nulla sanno dei precedenti. Ma la responsabilità è di chi ha cancellato le prime due pagine gloriose per paura di compromettersi … Nel caso di mio...

Ne abbiamo parlato con, 70 anni, nipote di Vittorio, mitico commissario ...Su Il Giornale una lunga intervista a, nipote di Vittorio, mitico commissario tecnico della Nazionale italiana che nel 1934 e nel 1938 conquistò la Coppa Rimet. Non prese mai la ... «Da ct della Nazionale, Vittorio Pozzo si pagava le trasferte di tasca propria e non accettò mai lo stipendio» - ilNapolista Il nipote del Ct azzurro che nel '34 e nel '38 conquistò la Coppa Rimet: "Trionfi finiti nell'oblio per la damnatio memoriae dell'era fascista"