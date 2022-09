Perché i test della verginità | “una violazione dei diritti umani” | vanno virali su Tik Tok

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 6 settembre 2022) I miti radicati sullafemminile hanno regolato per secoli la vita delle donne e il loro ruolo nella sessualità, dando vita poi a un mito che danneggia sia donne che uomini a livello sociale. Secondo VICE, tuttavia, nonostante la diffusa condanna di tali pratiche si ritiene che in più di 20 Paesi siano ancora diffusi metodi per “are” ladelle donne: questo si è palesato su TikTok negli ultimi mesi, dove gli utenti hanno notato l’improvvisa ondata di filmati che riprendono idionline, estrapolati dal loro cono comunitario originario. Alcuni video hanno raggiunto le 10 milioni di views. @sophiasmithgaler Too many of these were showing up on my For You Page so I hope this information sheds a bit of light on this. It’s believed over 20 countries ...