“Non chiamiamolo ‘omicidio di identità’ Lo dico da vittima” – INTERVISTA A LUCIA ANNIBALI

Era il 16 aprile del 2013 quando due uomini aggredivano LUCIA ANNIBALI con l'acido, su ordine dell'ex fidanzato della donna, Luca Varani, in seguito condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking. Quello dell'avvocata di Urbino è stato forse il primo caso salito alla ribalta della cronaca italiana di persona sfregiata con l'acido da un ex partner, mentre negli anni a venire ci saranno poi storie come quella di Gessica Notaro o William Pezzulo; ANNIBALI ha fatto della sua drammatica storia l'occasione per impegnarsi costantemente contro la violenza di genere, anche nel suo ruolo di parlamentare, e attraverso il libro autobiografico, scritto a quattro mani con Giusi Fasano, Io ci sono. La mia storia di "non" amore, diventato poi anche un film per la tv interpretato da Cristiana Capotondi.

