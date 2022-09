Napoli, dubbio Osimhen: Spalletti spera di averlo per il Liverpool (Di martedì 6 settembre 2022) Osimhen tiene in apprensione Spalletti e il Napoli, il suo fastidio muscolare contro la Lazio lo tiene in dubbio contro il Liverpool Osimhen tiene in apprensione Spalletti e il Napoli, il suo fastidio muscolare contro la Lazio lo tiene in dubbio contro il Liverpool. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà importante per il nigeriano per capire se sarà a disposizione o meno. Gli azzurri sperano di averlo per la super sfida del Maradona, in caso negativo pronto Simeone o Raspadori come punta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)tiene in apprensionee il, il suo fastidio muscolare contro la Lazio lo tiene incontro iltiene in apprensionee il, il suo fastidio muscolare contro la Lazio lo tiene incontro il. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà importante per il nigeriano per capire se sarà a disposizione o meno. Gli azzurrino diper la super sfida del Maradona, in caso negativo pronto Simeone o Raspadori come punta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

