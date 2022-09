Nagelsmann | «L’andamento in campionato non è determinante | la Champions è diversa»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) L’allenatore del Bayern Monaco, Julian, ha presentato in conferenza stampa la gara diLeague contro l’Inter, in programma domani. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Sentire l’inno dellaè qualcosa di bello. Io non sono mai stato a San Siro nella mia carriera, sono felice di poter giocare in questo stadio, pieno di storia, dove sono state giocate moltissime partite determinanti. Sappiamo che la prima partita non è decisiva, ma vogliamo iniziare nel migliore dei modi. Siamo entrati subito bene nel ritmo di gioco, la partita contro l’Union non è stata giocata come le altre, anche se non abbiamo giocato così male: ci sono stati diversi spunti, ora abbiamo un avversario interessante in un gruppo molto interessante. Non possiamo permetterci nessuna debolezza“. Come gestisce il ...