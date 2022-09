Morto l’infettivologo Piazza | tra i primi a studiare l’Aids | salvò la vita ad Alemao

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Èla scorsa notte nella sua casa di Napoli il professore Marcello, infettivologo di fama mondiale. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni e da tempo era debilitato a causa di diverse patologie. Per decenni ha retto la cattedra di malattie infettive alla università Federico II di Napoli. È stato tra istudiosi di Aids in Italia ed aprì a Napoli uno deicentri per l’assistenza ai malati della sindrome da immunodeficienza acquisita. Individuò per primo la possibilità di contagio delattraverso piccole particelle di saliva a contatto con microlesioni della bocca e fu per questo protagonista di un’accesa polemica con il professor Ferdinando Aiuti. Il suo nome è però legato agli studi sull’epatite. A lui si devono le prime sperimentazioni ...