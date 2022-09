Monza-Atalanta 0-2: ‘Dea’ prima in classifica e da record | VIDEO (Di martedì 6 settembre 2022) L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è prima in classifica, da sola, dopo cinque giornate di Serie A. Non era mai successo nella sua storia. I nerazzurri, finora, non hanno mai incassato ancora gol fuori casa. Numeri e dati orobici in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) L'di Gian Piero Gasperini èin, da sola, dopo cinque giornate di Serie A. Non era mai successo nella sua storia. I nerazzurri, finora, non hanno mai incassato ancora gol fuori casa. Numeri e dati orobici in questo

Atalanta_BC : E ci prendiamo 3 punti anche a Monza!!! ?? We wiiiin in Monza!!! ?? @Plus500 #MonzaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - Eurosport_IT : L'ATALANTA È PRIMA IN CLASSIFICA! ??? La Dea batte il Monza al Brianteo e conquista i tre punti che valgono il prim… - Purple_djent : @ohMatts @Atalanta_BC @SerieA Il nostro obiettivo è stare tra le prime 10, speriamo di farcela, a differenza vostra… - loriwastaken : RT @JuvenantOff: ?? un occhio ai prestiti ?? #Rovella ??? #Monza vs #Atalanta ??12,7 km percorsi. Nessuno come lui in tutta la partita. Giocat… -