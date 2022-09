Mondiali, gli azzurri per le crono: Ganna a caccia del tris in Australia (Di martedì 6 settembre 2022) Non succedeva da 12 anni, dall'edizione di Geelong 2010, che il Mondiale di ciclismo fosse di stanza in Australia. Succederà adesso a Wollongong, una ottantina di chilometri a sud di Sidney, dal 18 al ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Non succedeva da 12 anni, dall'edizione di Geelong 2010, che il Mondiale di ciclismo fosse di stanza in. Succederà adesso a Wollongong, una ottantina di chilometri a sud di Sidney, dal 18 al ...

Federvolley : #MWCH2022 ?? L'ITALIA???? VOLA AI QUARTI DI FINALE!!! #LaNazionale supera 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) Cuba ????… - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - MonicaCirinna : Scompare oggi un uomo che ha avuto il coraggio di cambiare la storia del 900, mutando gli equilibri mondiali e dand… - GiuntiValerio : @RAF_Cappelletto @GuidoCrosetto E gia', facile URLARE dalla panchina che i titolari sono SCARSI!!! ora gli tocca gi… - 85AleFrau : RT @federscacchi: #scacchi Iniziano oggi i Mondiali della @FIDE_chess Under 14, Under 16 e Under 18 a Mamaia, in Romania. Nove gli azzurri… -

