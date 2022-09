Molestie (A reazione nei cieli) (Di martedì 6 settembre 2022) Mariano Giustino è il bravissimo corrispondente dalla Turchia di Radio Radicale. Venerdì scorso ho appreso da lui – tra l’altro – che sono in corso iniziative delle forze di opposizione a L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 settembre 2022) Mariano Giustino è il bravissimo corrispondente dalla Turchia di Radio Radicale. Venerdì scorso ho appreso da lui – tra l’altro – che sono in corso iniziative delle forze di opposizione a L'articolo proviene da il manifesto.

vapormar : poi che cazzo me ne frega che quei coglioni dei ragazzi si sentono delusi dalla notizia boh ?? Dammela in un second… - ineffablecris : -tornare a parlare dei problemi di suddetto uomo, come nel bar in cui dal parlare della reazione dei genitori di Vi… - LucaDordolo : @giorgeliot @Lolicchia 7) 'E non sempre la reazione...' Eccoci arrivati al dunque, al vero nocciolo della questione… -