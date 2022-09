Meteo Roma del 06-09-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino poco nuvoloso al nord ovest sole prevalente sui restanti settori al pomeriggio instabilità sui rilievi Alpini Ampi spazi di sereno lungo la Valle del Po in serata ancora qualche pioggia sui rilievi variabilità asciutto altrove al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o il più poco numerosi al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana Umbria e marche ma senza fenomeni associati sole prevalente altrove in serata ancora tempo asciuga con velature in transito su tutti i settori al sud Al mattino c’è lì per lo più soleggiato su tutte le regioni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in serata si trovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e ...