LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-5, US Open 2022 in DIRETTA: subito contro-break piazzato da Sinner (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Altro punto diretto con il servizio. 15-15 Ace al centro! 0-15 Parte in ritardo Sinner in questo game. 5-4 Ivashka. Il bielorusso tiene il servizio con un’ottima smorzata. 40-30 Il nastro non fa passare la risposta di Sinner. 30-30 Doppio fallo per Ivashka. 30-15 Uno scambio di grande intensità viene vinto da Sinner. 30-0 Servizio vincente esterno. 15-0 La deviazione del nastro inganna Sinner. 4-4. Ivashka spara via il dritto su una palla corta non perfetta di Sinner. 40-0 Servizio esterno e dritto lungolinea. 30-0 Un altro servizio vincente. 15-0 Bella prima a uscire. 4-3 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altro punto diretto con il servizio. 15-15 Ace al centro! 0-15 Parte in ritardoin questo game. 5-4. Il bielorusso tiene il servizio con un’ottima smorzata. 40-30 Il nastro non fa passare la risposta di. 30-30 Doppio fallo per. 30-15 Uno scambio di grande intensità viene vinto da. 30-0 Servizio vincente esterno. 15-0 La deviazione del nastro inganna. 4-4.spara via il dritto su una palla corta non perfetta di. 40-0 Servizio esterno e dritto lungolinea. 30-0 Un altro servizio vincente. 15-0 Bella prima a uscire. 4-3 ...

