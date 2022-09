Lazio, Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente Moggi e del trasferimento dalla Juve al Genoa (Di martedì 6 settembre 2022) Ciro Immobile è finito nei guai con il fisco italiano ed è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione per evasione... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ciroè finito nei guai con il fisco italiano ed è statoquinta sezione civilea Cassazione per...

pasqualinipatri : CorSera | Lazio, Milinkovic e Immobile giovedì a caccia di nuovi record - HeyMiChiamoCiao : RT @cmdotcom: #Lazio, #Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente #Moggi e del trasferimento dalla #Juve al #Genoa http… - FrancescoRoma__ : RT @cmdotcom: #Lazio, #Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente #Moggi e del trasferimento dalla #Juve al #Genoa http… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Lazio, #Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente #Moggi e del trasferimento dalla #Juve al #Genoa http… - cmdotcom : #Lazio, #Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente #Moggi e del trasferimento dalla #Juve al… -