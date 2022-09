La sonda Dart della Nasa sta per schiantarsi contro un asteroide | è il primo test di difesa planetaria | si tenta di deviarne la rotta

(Di martedì 6 settembre 2022) Laspaziale(Double Asteroid Redirection, lanciata con successo lo scorso 24 novembre 2021 tramite un razzo vettore Falcon 9SpaceX, è pronta a completare la sua missione: impattareunla. Si tratta deldisu vasta scala, che ha come scopo la dimostrazione di un metodo di tecnologia di deflessione degli asteroidi. Sebbene nessuno dei due asteroidi rappresenti una minaccia per la Terra, la missionedimostrerà che un veicolo spaziale può navigare autonomamente verso un impatto cinetico su unbersaglio ...

CdT_Online : Tra poche settimane una sonda della NASA, Dart, colpirà Dimorphos – L'obiettivo? Verificare se, in futuro, sarà pos… - cronache_s : Tra poche settimane la navetta DART si scaglierà contro un corpo roccioso per testare questo metodo di difesa da as… -

A tal fine, tra qualche settimana, la navicella spaziale roboticasi schianterà appositamente contro un asteroide . Tale, realizzata nell'ambito del progetto Double Asteroid Redirection ...Una serie di osservazioni la scorsa estate ha confermato i calcoli dell'orbita di Dymorphos, l'obiettivo della. Utilizzando alcuni dei telescopi più potenti del mondo, il mese scorso il team investigativo ha completato una campagna di osservazione di sei notti per confermare i calcoli precedenti ...Roma, 6 set. (askanews) - Tutto pronto per la prima missione al mondo di test di difesa planetaria. Il prossimo 26 settembre la sonda della Nasa Dart (Double Asteroid Redirection Test) si scontrerà co ...No final de Setembro, a sonda DART vai colidir com o asteróide Dimorphos. Pode já pôr na agenda: nos primeiros momentos do dia 27 de Setembro (na hora de Lisboa), a sonda DART (Double Asteroid Redirec ...