globalistIT : - gpaccardo : RT @VoxEuropIT: ?????? “Ognuno dovrebbe diventare un partigiano, a seconda di quello che fa'. Viaggio nella Resistenza ucraina nei territori o… - VoxEuropIT : ?????? “Ognuno dovrebbe diventare un partigiano, a seconda di quello che fa'. Viaggio nella Resistenza ucraina nei ter… - roberto477447 : @JackRya27121132 Putin pensava di cambiare il governo dell'Ucraina in pochi giorni con altre persone a lui vicine e… - ClaudioResti : @vitochiariello @jacopo_iacoboni No caro lei, lo dice la resistenza ucraina, e lo dice la miserabile fine della fam… -

Globalist.it

Da tempo i collaborazionisti nei territori occupati dai russi sono nel mirino delladiche spesso e volentieri uccide quelli che considera 'traditori' o fa saltare uffici e comandi. Il capo dell'amministrazione filorussa a Berdyansk , città portuale nel sud - est dell'...Un'interpretazione della strategia russa è che i vertici abbiano capito che la guerra non si vincerà sul campo finch il fronte occidentale continuerà ad appoggiare attivamentenellae,... La resistenza di Kiev uccide con un’autobomba un collaborazionista a Berdyansk L'esercito ucraino non indietreggia. Anzi, a giudicare dagli ultimi report degli 007 britannici, sono le truppe di Putin che rischiano di essere spazzate via mentre i soldati ...Salvini spara contro le strategie atlantiche ed europee. Meloni alza la voce nelle sue dichiarazioni filo occidentali ma sembra parlare più ai riottosi. Nel ...