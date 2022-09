Hillary Clinton racconta perché ha dovuto smettere di indossare tailleur con gonna (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex candidata alla Presidenza USA Hillary Clinton, politica e avvocata statunitense, membro del Partito Democratico, ha rivelato il triste motivo per cui ha dovuto smettere di indossare tailleur con gonna. Clinton, 74 anni, ha raccontato in un’intervista a Norah O’Donnell, della CBS Sunday Morning, di aver indossato un tailleur con gonna color crema durante la sua visita di Stato in Brasile nel 1995, quando i fotografi l’hanno ripresa dal basso. “Ero seduta su un divano e la stampa era entrata“, ha spiegato Hillary Clinton. Secondo quanto riportato dai media, alcune foto di quella visita, in cui sarebbe stata visibile la biancheria intima di Clinton, ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex candidata alla Presidenza USA, politica e avvocata statunitense, membro del Partito Democratico, ha rivelato il triste motivo per cui hadicon, 74 anni, hato in un’intervista a Norah O’Donnell, della CBS Sunday Morning, di aver indossato unconcolor crema durante la sua visita di Stato in Brasile nel 1995, quando i fotografi l’hanno ripresa dal basso. “Ero seduta su un divano e la stampa era entrata“, ha spiegato. Secondo quanto riportato dai media, alcune foto di quella visita, in cui sarebbe stata visibile la biancheria intima di, ...

