Harry Styles, i segreti del red carpet a Venezia 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles ha finalmente colmato la curiosità dei fan. È apparso sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 insieme al resto del cast per presentare Don't Worry Darling in un completo Gucci dall'allure retrò. Cantante, fashion icon e di recente anche promessa del cinema. Harry Styles può tutto e l'ha dimostrato ancora una volta sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022. L'ex star dei One Direction ha conquistato senza fatica il tappeto rosso della kermesse italiana, travolgendo i presenti e animando la platea. Il suo look total Gucci non poteva passare inosservato. Sul web, i fan hanno cercato di indovinare cosa avrebbe indossato certi che avrebbe colpito nel segno.

