Giulia De Lellis, l'ansia e gli attacchi di panico

Giulia De Lellis confessa ai suoi follower di soffrire di ansia e di attacchi di panico. Grazie alla sua determinazione e a un lungo periodo di autoanalisi ha imparato a gestirli ma nonostante questo ritiene di dover intraprendere un percorso terapeutico avvalendosi dell'aiuto di uno psicologo.

