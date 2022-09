(Di martedì 6 settembre 2022) Ottima la prestazione di Markoin Salernitana-, il croato si è districato bene tra leMarkosembra aver ritrovato una nuova vita all’. Ottima la prestazione del croato contro la Salernitana, con La Gazzetta dello Sport che lo ha indicato come migliore in campo degli azzurri con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «tra lee finalizza, tiene a bada Maggiore. Poi, però, la benzina finisce». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Piccola precisazione su #Pjaca: il croato è legato alla #Juventus fino al 2024, ragion per cui è finito all'#Empoli

Risponde l'conche scalda i guantoni di Sepe. Viene ammonito Satriano per una trattenuta su Coulibaly, quindi all'11' doppio cambio per la Salernitana: dentro Piatek per Bonazzoli e ...Cinque minuti dopo, invece, l'olandese non sfrutta una bella azione di- che va via con un tunnel a Candreva - e da buona posizione manca la conclusione. Alla ripresa è l'a trovare il ... Empoli, Pjaca che sorpresa: «Danza tra le linee e inventa» EFC | Oggi la ripresa dei lavori. Da Salerno il solito punto con chiari e scuri - Leggi le ultime news sull'Empoli F.C., sfoglia PianetaEmpoli.it !Davide Nicola su Salernitana-Empoli: "Siamo curiosi di andarci a giocare la partita in uno stadio molto importante come quello della Juventus” ...