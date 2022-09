“È un prestanome della ‘ndrangheta”, fermato l’ex pugile dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi (Di martedì 6 settembre 2022) Era salito agli onori della cronaca per via della sua partecipazione, nel 2018, alla 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Ora, però, il nome di Franco Terlizzi torna a comparire sulle pagine dei giornali. Non per la partecipazione a trasmissioni televisive, ma per un’indagine contro la ‘ndrangheta a Milano. Il nome dell’ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano, infatti, risulta essere nell’elenco dei 13 fermati – nella notte – nell’ambito dell’operazione condotta dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano (e dalla Scico di Roma) denominata “Metropoli – Hidden Economy”. Secondo le ricostruzioni, Terlizzi sarebbe stato uno dei prestanomi di Davide Flachi, un boss ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Era salito agli onoricronaca per viasua partecipazione, nel 2018, alla 13esima edizionedei. Ora, però, il nome ditorna a comparire sulle pagine dei giornali. Non per la partecipazione a trasmissioni televisive, ma per un’indagine contro laa Milano. Il nome dele prdiscoteca Hollywood di Milano, infatti, risulta essere nell’elenco dei 13 fermati – nella notte – nell’ambito dell’operazione condotta dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano (e dalla Scico di Roma) denominata “Metropoli – Hidden Economy”. Secondo le ricostruzioni,sarebbe stato uno dei prestanomi di Davide Flachi, un boss ...

