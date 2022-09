Calendario US Open 2022 oggi: orari 6 settembre, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) oggi, martedì 6 settembre, è tempo di quarti di finale agli US Open 2022 di tennis: sull’Arthur Ashe Stadium si giocheranno quattro sfide, due nel torneo di singolare maschile e due nel femminile. Sessione pomeridiana dalle ore 18.00 con Berrettini-Ruud e Jabeur-Tomljanovic, sessione serale dall’1.00 con Gauff-Garcia e Kyrgios-Khachanov. Sarà possibile seguire tutti i match di singolare in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Berrettini-Ruud. programma 6 settembre US Open 2022 Martedì 6 settembre – Arthur Ashe Stadium Dalle ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022), martedì 6, è tempo di quarti di finale agli USdi tennis: sull’Arthur Ashe Stadium si giocheranno quattro sfide, due nel torneo di singolare maschile e due nel femminile. Sessione pomeridiana dalle ore 18.00 con Berrettini-Ruud e Jabeur-Tomljanovic, sessione serale dall’1.00 con Gauff-Garcia e Kyrgios-Khachanov. Sarà possibile seguire tutti i match di singolare in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Berrettini-Ruud.USMartedì 6– Arthur Ashe Stadium Dalle ...

