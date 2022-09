Borsa: Mosca in netto calo con flessione del prezzo del gas (Di martedì 6 settembre 2022) La Borsa di Mosca è in netto calo con la flessione del prezzo del gas. L'indice Moex cede il 2,6% a 2.424 punti. Sul listino russo pesano i cali dei titoli energetici con Gazprom ( - 2,2%) e Rosneft ( ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Ladiè incon ladeldel gas. L'indice Moex cede il 2,6% a 2.424 punti. Sul listino russo pesano i cali dei titoli energetici con Gazprom ( - 2,2%) e Rosneft ( ...

