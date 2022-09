Alessandro Cecchi Paone sul giovane fidanzato: “Era etero, fa l’agricoltore e vive in campagna” (Di martedì 6 settembre 2022) Una settimana fa, “Chi” è uscito in edicola con le foto di Alessandro Cecchi Paone in love con il suo nuovo fidanzato. Si chiama Simone, ha 26 anni, 34 meno del divulgatore scientifico e culturale. Cecchi Paone non ha alcuna intenzione di nascondere il suo amore. In un’intervista a “Fanpage.it”, però, precisa di andarci coi piedi di piombo: “Ho avuto altre passioni estive. Alcune sono diventate storie di convivenza, altre no (…) È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene”. Alessandro ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 settembre 2022) Una settimana fa, “Chi” è uscito in edicola con le foto diin love con il suo nuovo. Si chiama Simone, ha 26 anni, 34 meno del divulgatore scientifico e culturale.non ha alcuna intenzione di nascondere il suo amore. In un’intervista a “Fanpage.it”, però, precisa di andarci coi piedi di piombo: “Ho avuto altre passioni estive. Alcune sono diventate storie di connza, altre no (…) È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene”....

