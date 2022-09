24 ore all’uscita degli iPhone 14: scheda tecnica quasi al completo (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo giunti oramai alla vigilia dell’uscita degli iPhone 14. La presentazione dei nuovi melafonini 2022 sarà di scena domani 7 settembre, a partire dalle ore 19 italiane. Dopo mesi e mesi di anticipazioni e rumor, è possibile già analizzare una prima scheda tecnica ufficiosa relativa ai modelli standard e Plus, ben convinti che quanto vedremo prestissimo sarà in linea con quanto trapelato finora, a parte (magari) qualche sfumatura. La fonte di settore Apple Hub ha condiviso appunto le più che probabili specifiche dell’iPhone 14 e 14 Plus. Questi ultimi differiranno solo per dimensioni e dunque diagonale del display (nel primo caso da 6,1 pollici e nel secondo da 6.7 pollici). Restando al pannello, questo avrà un frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto la scocca, come ampiamente riportato negli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo giunti oramai alla vigilia dell’uscita14. La presentazione dei nuovi melafonini 2022 sarà di scena domani 7 settembre, a partire dalle ore 19 italiane. Dopo mesi e mesi di anticipazioni e rumor, è possibile già analizzare una primaufficiosa relativa ai modelli standard e Plus, ben convinti che quanto vedremo prestissimo sarà in linea con quanto trapelato finora, a parte (magari) qualche sfumatura. La fonte di settore Apple Hub ha condiviso appunto le più che probabili specifiche dell’14 e 14 Plus. Questi ultimi differiranno solo per dimensioni e dunque diagonale del display (nel primo caso da 6,1 pollici e nel secondo da 6.7 pollici). Restando al pannello, questo avrà un frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto la scocca, come ampiamente riportato negli ...

