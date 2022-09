Video, tifoso del Besiktas colpisce con un calcio volante Tosun (Di lunedì 5 settembre 2022) Incredibile quanto accaduto durante una partita del campionato turco. Alla fine della sfida tra Ankaragücü e Besiktas, un tifoso della squadra di casa ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Incredibile quanto accaduto durante una partita del campionato turco. Alla fine della sfida tra Ankaragücü e, undella squadra di casa ...

anperillo : Ma è normale una cosa del genere? Questo “tifoso” prova finanche a dare uno schiaffo a #Spalletti… ??… - Lorenics1 : RT @_sopraleparti: @lauraboldrini Sulla nomade non conosco il tifoso della lega nel video, ma parlare di pulizia etnica mi sembra eccessivo… - w7dv2yzqhv : RT @_sopraleparti: @lauraboldrini Sulla nomade non conosco il tifoso della lega nel video, ma parlare di pulizia etnica mi sembra eccessivo… - _oxford_comma_ : @cwtchrobin in pratica Cassano lo ha criticato in un video e lui ha messo like, dopo aver già messo like giorni fa… - _sopraleparti : @lauraboldrini Sulla nomade non conosco il tifoso della lega nel video, ma parlare di pulizia etnica mi sembra ecce… -