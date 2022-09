Un nuova fiammata dell'anticiclone africano porterà caldo in tutta Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Torna l'anticiclone africano. Nel corso della settimana appena iniziata sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali torneranno ad espandersi con sempre maggiore vigore. Il sito www.IlMeteo.it informa che nella giornata odierna una profonda area di bassa pressione (ciclone) va approfondendosi tra la Penisola Iberica e le Isole Britanniche in pieno Oceano Atlantico, spostandosi poi verso le Isole Britanniche. Proprio a causa della circolazione ciclonica, con le correnti che ruotano in senso antiorario attorno al minimo depressionario, verrà richiamata verso il bacino del Mediterraneo aria molto calda di estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti di Marocco e Algeria. La "cuspide" del promontorio anticiclonico africano, ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Torna l'. Nel corsoa settimana appena iniziata sole e temperature ben al di soprae medie stagionali torneranno ad espandersi con sempre maggiore vigore. Il sito www.IlMeteo.it informa che nella giornata odierna una profonda area di bassa pressione (ciclone) va approfondendosi tra la Penisola Iberica e le Isole Britanniche in pieno Oceano Atlantico, spostandosi poi verso le Isole Britanniche. Proprio a causaa circolazione ciclonica, con le correnti che ruotano in senso antiorario attorno al minimo depressionario, verrà richiamata verso il bacino del Mediterraneo aria molto calda di estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti di Marocco e Algeria. La "cuspide" del promontorio anticiclonico, ...

