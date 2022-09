“Un mio ex mi picchiava e ha tentato di uccidermi”, il racconto di Mara Venier (Di lunedì 5 settembre 2022) Le minacce, le botte e – alla fine – anche quel tentativo di ucciderla brandendo un coltello sotto casa. A raccontare questa storia che riemerge dal suo passato è stata Mara Venier. Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice ha ripercorso quella traumatica tappa della sua vita sentimentale. Quell’amore con un uomo che, poi, non si è arreso alla fine della loro relazione e ha iniziato a perseguitarla. Ora quell’ex fidanzato è morto e lei dice di averlo perdonato. Ma quanto accaduto l’ha profondamente segnata. Mara Venier racconta di quell’ex che ha tentato di ucciderla La conduttrice veneta stava parlando dei temi che saranno affrontati nel corso delle puntate della nuova stagione di “Domenica In” (su Rai 1), spiegando che nel corso della prima trasmissione si parlerà anche di tutti quei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Le minacce, le botte e – alla fine – anche quel tentativo di ucciderla brandendo un coltello sotto casa. A raccontare questa storia che riemerge dal suo passato è stata. Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice ha ripercorso quella traumatica tappa della sua vita sentimentale. Quell’amore con un uomo che, poi, non si è arreso alla fine della loro relazione e ha iniziato a perseguitarla. Ora quell’ex fidanzato è morto e lei dice di averlo perdonato. Ma quanto accaduto l’ha profondamente segnata.racconta di quell’ex che hadi ucciderla La conduttrice veneta stava parlando dei temi che saranno affrontati nel corso delle puntate della nuova stagione di “Domenica In” (su Rai 1), spiegando che nel corso della prima trasmissione si parlerà anche di tutti quei ...

neXtquotidiano : “Un mio ex mi picchiava e ha tentato di uccidermi”, il racconto di #MaraVenier - lctesta : @Agostino35 La stessa frase detta dal mio aggressore omofobo mentre mi picchiava @NicholasVita990 @welikeduel - infoitcultura : Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava e ha cercato di uccidermi” - zazoomblog : Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava e ha cercato di uccidermi” - #Venier: #picchiava #cercato… - Zelo22327952 : @Marco_dreams Mio nonno stava tutto all'osteria beveva come una spugna e picchiava la nonna quando tornava a casa ubriaco. Bei tempi -