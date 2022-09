Strage in Canada: 10 morti e 15 feriti. È caccia ai due accoltellatori: “Hanno colpito a caso” (video) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Canada è sotto choc dopo la più grande Strage degli ultimi anni: la nazione additata a modello per il divieto della vendita di armi rispetto ai confinanti Stati Uniti, ha avuto all’alba un brusco risveglio. Davanti all’odio omicida non c’è legge che tenga. Le autorità canadesi stanno infatti dando la caccia a due uomini per l’accoltellamento di massa che domenica ha provocato almeno 10 morti e 15 feriti nel Saskatchewan, nel Canada centrale. Le autorità Hanno identificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson e stanno consigliando ai cittadini di prendere le dovute precauzioni, essendo la coppia, che viaggia a bordo di una Nissan Rogue nera, armata e pericolosa. Ignota la matrice dell’attentato di massa. LEGGI ANCHE Canada ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilè sotto choc dopo la più grandedegli ultimi anni: la nazione additata a modello per il divieto della vendita di armi rispetto ai confinanti Stati Uniti, ha avuto all’alba un brusco risveglio. Davanti all’odio omicida non c’è legge che tenga. Le autorità canadesi stanno infatti dando laa due uomini per l’accoltellamento di massa che domenica ha provocato almeno 10e 15nel Saskatchewan, nelcentrale. Le autoritàidentificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson e stanno consigliando ai cittadini di prendere le dovute precauzioni, essendo la coppia, che viaggia a bordo di una Nissan Rogue nera, armata e pericolosa. Ignota la matrice dell’attentato di massa. LEGGI ANCHE...

