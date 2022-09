Serie A, caos e polemiche: la decisione della FIGC è irreversibile (Di lunedì 5 settembre 2022) Serie A da più parti al centro delle polemiche nelle ultime ore, la FIGC ha preso una decisione. La federcalcio andrà fino in fondo. La Serie A non ha ancora finito la sua quinta giornata che già, in previsione della sesta, sono scoppiate diverse polemiche che hanno costretto la FIGC a prendere una decisione. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 settembre 2022)A da più parti al centro dellenelle ultime ore, laha preso una. La federcalcio andrà fino in fondo. LaA non ha ancora finito la sua quinta giornata che già, in previsionesesta, sono scoppiate diverseche hanno costretto laa prendere una. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

amendolaenzo : A proposito dell'unità della dx: FdI vuole il blocco navale, la Lega no. La Lega propone Flat Tax e scostamento, Fd… - ApeMag : @pasquale_caos Guarda, se (come sembra) quando intonano un coretto poi vengono sommersi dai gol, per me possono and… - Gazzi_tag39 : @EcciseM @pasquale_caos Avendo varie centinaia di partite in serie A, più altrettante panchine in serie B forse ne… - Mauxa : Serie tv #HarleyQuinn stagione 4: nuovi livelli di caos e di problemi per la villain DC - ToniAzzurri : RT @andserret: @sarbatore_ @pasquale_caos Ha la memoria corta, ADL andò anche a casa sua per convincerlo a rinnovare ma lui prese tempo, AD… -