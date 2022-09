Putin, cittadini Donbass combattono meglio dell'esercito (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di "ammirare il coraggio dei cittadini del Donbass che difendono le loro repubbliche", aggiungendo che essi "combattono meglio di un esercito professionale". Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirha detto di "ammirare il coraggio deidelche difendono le loro repubbliche", aggiungendo che essi "di unprofessionale".

