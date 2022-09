“Purtroppo è successo”. Alessia Marcuzzi, che grande delusione: la brutta notizia già arrivata (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora un colpo di scena su Alessia Marcuzzi. Dopo essere rimasta a riposo per lungo tempo, la conduttrice televisiva è pronta a immergersi in una nuova avventura professionale. Ma è notizia di alcune ore fa di una decisione inaspettata presa dalla Rai nei suoi confronti. Nessuno, nemmeno forse il più pessimista, si aspettava questa scelta della tv pubblica italiana. Ma sta di fatto che, stando alle voci che sono circolate, lei dovrà accettare tutto questo nella speranza di una risoluzione a breve termine. Alessia Marcuzzi ha lavorato per un tempo immemore a Mediaset, ma poi la decisione di passare alla Rai è stata ponderata. Giorni fa ha scritto in inglese: “Wild at heart”, ovvero “Cuore selvaggio”. Nella prima foto c’è lei con il suo cane Simba, mentre nella seconda ecco apparire improvvisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora un colpo di scena su. Dopo essere rimasta a riposo per lungo tempo, la conduttrice televisiva è pronta a immergersi in una nuova avventura professionale. Ma èdi alcune ore fa di una decisione inaspettata presa dalla Rai nei suoi confronti. Nessuno, nemmeno forse il più pessimista, si aspettava questa scelta della tv pubblica italiana. Ma sta di fatto che, stando alle voci che sono circolate, lei dovrà accettare tutto questo nella speranza di una risoluzione a breve termine.ha lavorato per un tempo immemore a Mediaset, ma poi la decisione di passare alla Rai è stata ponderata. Giorni fa ha scritto in inglese: “Wild at heart”, ovvero “Cuore selvaggio”. Nella prima foto c’è lei con il suo cane Simba, mentre nella seconda ecco apparire improvvisamente ...

