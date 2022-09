Ponza | vende un motore marino su internet | ma è una truffa | denunciato 22enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 settembre 2022)– Il Comando Stazione di, al termine di mirate attività investigative, hannoun giovaneresidente a Crotone poiché, per il tramite un sito, induceva la vittima ad accreditare sulla propria carta postpay euro 400 come acconto per l’acquisto di undi fatto mai consegnato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...