Piazza Affari, tonfo in avvio ( - 2,1%) con lo stop al Nord Stream (Di lunedì 5 settembre 2022) avvio in forte ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo del 2,15% a 21.449 punti mentre lo stop della Russia ai flussi di gas attraverso il Nord Stream mette ...

