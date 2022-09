Nemici più di prima. Da Conte “no” a patti col Pd: «Le offerte last minute non ci riguardano» (Di lunedì 5 settembre 2022) Curzio Maltese, dalle colonne di Domani, li rappresenta come «uccellini sullo stesso ramo» mentre sul Foglio un Giuliano Ferrara ormai tornato a sinistra augura a Conte, Calenda e Letta «un futuro decente di battaglie comuni». Ma è facile solo a dirsi. Almeno a sentire Giuseppi, che proprio oggi, dai microfono di Radio Capital, ha declinato l’offerta di un’alleanza post-voto lanciatagli dal Pd. «Noi – ha replicato Conte – siamo intransigenti, portiamo in alto l’asticella, i cartelli elettorali last minute non ci interessano». E spiega: «Il Pd ha sacrificato l’agenda progressista del Conte-bis, sull’altare dell’agenda Draghi che neanche esiste». Così Conte a Radio Capital Un colpo niente male alla confusa strategia di Letta, che pretenderebbe di rattoppare dopo il voto quel che non è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Curzio Maltese, dalle colonne di Domani, li rappresenta come «uccellini sullo stesso ramo» mentre sul Foglio un Giuliano Ferrara ormai tornato a sinistra augura a, Calenda e Letta «un futuro decente di battaglie comuni». Ma è facile solo a dirsi. Almeno a sentire Giuseppi, che proprio oggi, dai microfono di Radio Capital, ha declinato l’offerta di un’alleanza post-voto lanciatagli dal Pd. «Noi – ha replicato– siamo intransigenti, portiamo in alto l’asticella, i cartelli elettoralinon ci interessano». E spiega: «Il Pd ha sacrificato l’agenda progressista del-bis, sull’altare dell’agenda Draghi che neanche esiste». Cosìa Radio Capital Un colpo niente male alla confusa strategia di Letta, che pretenderebbe di rattoppare dopo il voto quel che non è ...

